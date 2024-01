Mike Amiri sarà in grado di costruire la prossima casa di moda di lusso globale?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La sera della più importante cerimonia di premiazione nell'industria dellaamericana,si sta preparando in una suite del Crosby Hotel. Ci sono flash lampeggianti e un piccolo esercito di giornalisti, maè tranquillo e concentrato. Saltella un po' nelle sue grandi sneaker bianche, aggiusta la boutonnière di lana tempestata di paillettes fissata sul bavero della giacca da smoking. Sembra che stia ripassando mentalmente il discorso di accettazione che forse dovrà pronunciare tra qualche ora ai CFDA Fashion Awards 2023, dove è candidato al titolo di Menswear Designer of the Year. Gli chiedo se si è preparato un discorso. «No, non lo faccio mai», mi risponde. Invece, è ben esperto in qualcosa che si vede spesso nello split-screen degli Oscar. Sfoggia un sorriso davvero luminoso. «Ho il compito di non ...