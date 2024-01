Michelle McCool | cosi come tante ex Superstar | non è stata contattata per la Royal Rumble

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La WWE si sta preparando per lae gli sforzi sono stati massimizzati. Nonosle speculazioni diffuse tra i fan sul ritorno di diverse exall’evento del 27 gennaio, i vincoli organizzativi rendono impossibile ospitare tutti per lo show. Sezione Alumni Tra i tanti che potrebbero apparire alla manifestazione c’è. In relazione a ciò, un fan ha chiesto su Twitter se avrebbe fatto la sua comparsa alla rissa reale. La moglie di Undertaker ha affermato che la compagnia non l’haper un ritorno. Per la cronaca, laè entrata nelMatch femminile del 2023una delle 30 partecipanti. Ha offerto una buona performance, durando ...

Una normale giornata al mare che poteva trasformarsi in un incubo. Sui social sono diventate virali le immagini girate da, moglie del wrestler The Undertaker , mentre quest'ultimo si posiziona in acqua per separare la donna da una potenziale minaccia vicino alla riva. "Il mio protettore", dice la...