Mica male la coppetta Moralismi e stupidate sul calcio giocato a Riad

... perché non potevanoiniziare a fare le multe il primo dell'anno. Non sta bene . Leggi Anche A ..., Baldazzi! Beccato subito. Multa di 29,4 euro (e perché non 30) e interviste su tutti i ...... e questa causa è uscita dalle mie priorità, ma resta che gli animali mi piacciono , almeno da lontano, e che comunque non farei mai dela un animale (li mangio quando sono già morti,li ...Gli spagnoli, che la coppa l'hanno vinta, stanno cercando di non retrocedere dalla Liga, i giallorossi hanno appena esonerato José Mourinho. A distanza di sette mesi e mezzo da quella partita nessuno ...Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando la conferenza stampa di Mazzarri: “Nessuno ha chiesto a Mazzarri di Mazzocchi e del cambio modulo Sì, hai ragione perfettam ...