Mew | Matthew e l' abbandono di Amici | il mistero si infittisce

Le classifiche delle gare di ballo e di canto Grande attesa per ascoltare le due nuove arrivate, le cantanti Kia e Nahaze, entrate nella scuola al posto di, rispettivamente allieve di ...Oggi per la prima volta ascoltiamo Nahaze e Kia , le due cantanti che hanno preso il posto di. La classifica delle cover Kia Holden Martina Mida Petit Sarah Ayle Nahaze Malia Inediti ...Matthew e Mew e il loro ''suicidio televisivo'' come dei moderni e immaturi Romeo e Giulietta: ecco perché e come hanno lasciato Amici ...Mew pronta ad approdare a X Factor dopo l’addio ad Amici L’indiscrezione. Andiamo a scoprire nel dettaglio il rumor sulla cantante ...