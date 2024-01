Meteo weekend | ampi rasserenamenti su tutta l’Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Previsioniitalia La situazione. Secondo le previsioni, l‘Europa è letteralmente spaccata in due da un fronte di aria fredda che ha raggiunto in queste ore la Francia settentrionale, la Germania centrale e la Polonia. A sud di questa linea prevalgono correnti molto miti con temperature abbondantemente superiori alla media. A Nord di questa linea la situazione è radicalmente opposta. Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Amburgo, Berlino, Varsavia fanno già i conti con clima molto freddo e nevicate fino a quote molto basse, anche in pianura. Nel corso delle prossime 24 ore il fronte freddo scenderà ulteriormente verso sud e domattina sarà a ridosso delle Alpi. A quel punto la barriera alpina ostacolerà il flusso costringendolo a dirigersi in due direzioni opposte. L’ingresso sul Mediterraneo avverrà in parte da ovest all’incirca sulle Baleari e in ...