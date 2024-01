Meteo | inverno pazzo | prima il gelo e la neve | poi il caldo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilafricano è pronto a ripresentarsi, anche in. Dopo un weekend di freddo, a partire da lunedì 22 gennaio sono in arrivo temperatureverili sulle Alpi. Attesi oltre 20 gradi nelle regioni del Sud e in Sardegna

- come sarà il tempo questo weekend 2. Alla scoperta dei colli in pieno: 'Galaverna 2024' Domenica 21 gennaio 2024 è la data della 52°edizione della Galaverna: una passeggiata ludico - ...Nelle prossime giornate, la Regione sarà interessata da pressioni medio-alte, garantendo un periodo di stabilità e prevalentemente soleggiato. Analizzando ...