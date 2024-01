Meteo | gli esperti confermano | “Arriva il freddo glaciale con neve e piogge”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Glil’arrivo di un’ondata di aria gelida sul nostro Paese per il weekend, che porterà sull’Italiaartico con nevicate, pioggia e vento tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024. Poi domenica è previsto un miglioramento. Le previsioni da oggi Già a partire dalla giornata di oggi, un flusso d’aria artico-continentale inizierà a fare il suo ingresso verso l’Italia e dovrebbe riportare le temperature in linea con i valori del periodo, in qualche caso anche al di sotto della norma, con venti forti di Bora, Tramontana e Grecale, e nevicate anche in Appennino fino a quote collinari. Le precipitazioni interesseranno soprattutto il Nord-Est, il Centro e la Sardegna; mentre nella giornata di sabato 20 arriveranno soprattutto al Sud e in Sicilia. Nella giornata di domenica 21 si profila poi ...