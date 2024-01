Meteo | allerta ‘gialla’ | in arrivo temporali | vento forte e neve

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’pera quote collinari, venti forti e mare agitato valida a partire dalle 22 di oggi, venerdì 19 gennaio, alle 22 di domani, sabato 20 gennaio, su tutta la Campania, con alcune significative differenze tra le varie zone, in relazione alla tipologia di rischio. In dettaglio: Precipitazioni nevose: su tutta la Campania già a quote collinari (500 mt) con apporto al suolo più significativo nelle aree interne. Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche: su tutta la Campania. Conseguente mare agitato: sulle coste esposte.Gialla per: su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 7 ...

La Protezione civile del Fvg ha diramato un'gialla che rimarrà in vigore fino alle 16 a causa dell'ondata di maltempo che sta attraversando la regione e in particolare Trieste. Secondo ...Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 19 gennaio, alla mezzanotte di domani, sabato 20, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'numero 13 per stato del mare, emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia - Romagna. L'è gialla. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi è in vigore ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per temporali, neve a quote collinari, venti forti e mare agitato valida a partire dalle 22 di oggi, venerdì 19 gennaio, alle 22 ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per temporali, neve a quote collinari, venti forti e mare agitato valida a partire dalle 22 di oggi, venerdì 19 gennaio, alle 22 ...