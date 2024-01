Meteo | allerta gialla in 4 regioni Cosa dobbiamo aspettarci

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Gli esperticonfermano l’arrivo di un’ondata di aria gelida sul nostro Paese per il weekend, che porterà sull’Italia freddo artico con nevicate, pioggia e vento tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024. Poi domenica è previsto un miglioramento. Perturbazione che ha spinto la Protezione civile a valutare per domani 20 gennaio 2024 unain quattroper rischio temporali e idrogeologico. Nelle prossime ore, infatti, attese nevicate fino a quote collinari sullecentro-meridionali peninsulari, in un contesto di generale e marcato calo delle temperature e vento intenso su tutta l’Italia.per 4Nella giornata di sabato 20 gennaio, avremo venti forti da Nord Est che ...