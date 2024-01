Mes | Mulè presidente Giurì d’onore e il caso Meloni-Conte | “Sanzioni? Non sono previste” E spiega cosa accadrà ora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Ildeve dire:davvero false e non veritiere le affermazioni fatte in Aula dalladel Consigliocome lamentato dalGiuseppe? Su questo ildeve fare la sua relazione e dire è falso, non è falso, è parzialmente falso, è totalmente vero, parzialmente vero. Questo deve fare”. Al termine dell’audizione deldel Consiglio Giorgiadavanti al, Giorgio, deputato di Forza Italia e vicedi Montecitorio, chiamato a presiedere questa speciale commissione d’indagine, intercettato dai cronisti,ora. “I commissari ...