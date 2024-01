MES | Conte ascoltato dal giurì | oggi tocca a Meloni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo scontro non è ancora finito. A distanza di qualche mese, la guerra tra presidenti del Consiglio non è finita qui. Giuseppesi è presentato ieri davanti alla commissione speciale, presieduta dal forzista e vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e composta da deputati di tutti gli altri gruppi fuorché quelli dei due parlamentari coinvolti. L’audizione si è tenuta a porte chiuse. L’accusa, naturalmente, è quella che vede Giorgiadenigrare l’ex premier in Aula, a causa delle parole pronunciate sul MES. Secondo alcuni presenti,si sarebbe presentato con centinaia di pagine di documenti alla mano. Tutto per provare la sua tesi.“Ritengo che ild’onore sia un istituto parlamentare di salvaguardia in ipotesi estreme, come affermazioni false e menzognere che oggettivamente offendono l’onore e la ...

... l'organo giudiziario interno alla Camera, per rispondere delle accuse che ha rivolto all'ex presidente del Consiglio Giuseppein merito al, il Meccanismo Europeo di Stabilità . Meloni, ...In spalla spazio allo scontro sul('Duello sulal Giurì: Voglio giustizia. Oggi la premier'). LA REPUBBLICA 'Meloni piega Salvini' titola in apertura il quotidiano Gedi. Nel taglio ...Noi – ha conclsuo Conte – continueremo sempre a lottare per cambiare le cose, come quando a chi voleva imporci il Mes abbiamo risposto portando 209 miliardi in Italia”. Il Parlamento Ue ha approvato ...Al massimo potrà provocare a Meloni un danno reputazionale. Con l’ipotetica certificazione delle «menzogne» che il presidente del Consiglio avrebbe detto in Aula sul Mes, approvato da Conte con un ...