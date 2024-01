Mercato Napoli | il Corriere annuncia | “Nuovo colpo degli azzurri | arriva a zero”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Secondo il quotidiano sportivo, il club partenopeo sta perfezionando l’acquisto di ungiocatore. Superata la concorrenza di tanti top club Non solo una bella vittoria, larga nel punteggio come da tempo non si vedeva e morale ritrovato, ilsta facendo bene anche sul. Dalla vittoria dello scudetto a maggio, con ilcampionato l’identità della squadra partenopea si era persa su tutti i fronti. Sia in campo che sulnon si è riusciti a fare nulla per confermare quanto di bello e straordinario visto durante la stagione scorsa. A partire dalestivo, un vero e proprio flop in cui si aspettavano giocatori certamente diversi da quelli che invece sono effettivamenteti a Castel Volturno. Sul campo la situazione non è stata ...