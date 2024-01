Meloni ascoltata dal giurì sul caso Mes Mulè | Accerteremo la fondatezza delle sue dichiarazioni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dopo Giuseppe Conte è il turno di Giorgia. Intorno a mezzogiorno la premier è stataper poco più di un'ora dald'onore della Camera, nel contenzioso sollevato dal leader del M5s per le accuse sul Mes che la presidente del Consiglio ha rivolto a Conte durante un'informativa in Aula. "Quella che esprimeremo non è una sentenza", ha spiegato ai cronisti il deputato forzista Giorgio, che presiede il, al termine dell'audizione della premier che "si è svolta con la stessa serenità di ieri". "Ilè chiamato a dichiarare ladi alcune espressioni utilizzate dalla presidente, che Conte ritiene essere false e non veritiere: quello è il compito del". In particolare l'indagine ...

