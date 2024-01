“Meglio di lui…” Masterchef | Antonino Cannavacciuolo e la frecciatina ironica a Carlo Cracco

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024)Italia, scoccata ladavanti alle telecamere del programma. Un team unico di chef stellati in qualità di giudici indiscussi del programma: il successo della trasmissione sta anche tutto in questo. Nel corso della sesta puntata il momento della Mistery Box ha visto come protagonista indiscusso Davide Scabin. Fortuna ha voluto che la tensione venisse smorzata dall’ironia dei giudici. Riflettori accesi su, ecco cosa è successo. Ladicolpisce e ‘affonda’. Lo chef è noto per essere spontaneo e naturale e in fatto di ironia si potrebbe anche definire il numero uno. Proprio durante il momento della Mistery Box, scherzando con Davide Scabin, lo chef stellato e giudice di ...