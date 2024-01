Medjugorje Messaggio di oggi | Satana vuole scatenare disordine e rovina

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi , ci esorta a rivolgerci a un formidabile alleato per la nostra vita. Sono i preziosi insegnamenti che ... (lalucedimaria)

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi , ci dà ottimi suggerimenti per rinnovare il nostro cammino di conversione . L’invito della Madonna è ... (lalucedimaria)

Medjugorje. Messaggio di oggi : la felicità a portata di mano

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi ci dà le istruzioni per trovare la via per la nostra vera felicità. In che modo la nostra felicità è ... (lalucedimaria)