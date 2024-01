Mediobanca Premier cerca 250 consulenti | nuova strategia e aiuti per le famiglie

Leggi su cityrumors

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Interessante opportunità lavorativa da. Sino nuoviin nome di unaassolutamente innovativa. Quello che una volta fu Che Banca, oggi torna con una missione tutta, qualcosa di assolutamente innovativo che di certo farà parlare di se per quel che riguarda il rapporto con i clienti e con la gestione stessa del risparmio. Sino– cityrumors.it, nata da poco, promette di essere partner affidabile per leitaliane in merito a risparmio e investimenti. Un piano di sviluppo approvato dall’azienda pone per i prossimi anni importanti obiettivi da raggiungere. Tra quelli che sono i traguardi fissati dai vari piani ...