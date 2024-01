Medio Oriente | Europarlamento | tregua a Gaza ma solo a certe condizioni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Colpo di mano delle destre, nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo: in una risoluzione che chiedeva un "cessate il fuoco permanente" ae la ripresa degli sforzi volti a trovare una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese, è passato, con una maggioranza di appena 15 voti, un emendamento del Ppe che ha del tutto stravolto il senso del testo, sottoponendo la richiesta dellaa due: che tutti gli ostaggi siano rilasciati immediatamente e che "l'organizzazione terroristica Hamas sia smantellata".In sostanza, si tratta delle stesseche pone il governo israeliano per porre fine alla guerra a, che ha causato già 23.000 palestinesi, di cui 10.000 bambini, e due milioni di sfollati, e una crisi umanitaria di enormi proporzioni. L'emendamento 26 ...

Il Pakistan ha attaccato la città iraniana di Saravan: 9 le vittime. Due giorni fa Teheran aveva effettuato attacchi in territorio pakistano contro "obiettivi terroristici". Da Davos il presidente di ...I ripetuti attacchi dei ribelli yemeniti, e la conseguente risposta occidentale, hanno alimentato il timore che il conflitto inpossa allargarsi e provocare un coinvolgimento militare ...L'inviato speciale Usa vede la premier e spinge la proposta di tregua rifiutata dai miliziani sciiti. Ma per adesso il viaggio in Libano è congelato, la ...