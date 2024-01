Max Pezzali | si aggiorna il calendario live del ‘Max Forever Hits Only’ | tutte le date

Si aggiunge una nuova data alForever (Hits Only), il primo tour negli stadi di: Messina (Stadio San Filippo), martedì 9 luglio 2024. Si aggiunge un nuovo appuntamento alFOREVER (HITS ONLY), il nuovo tour negli stadi diche si terrà nell'estate 2024, ...a Messina. È il nuovo appuntamento per assistere allo stadio Franco Scoglio ad un'altra serata della prossima estate all'insegna della grande musica" , così commentano il sindaco di ...Altro big della musica arriverà quest'estate a Messina. Si tratta di Max Pezzali che si esibirà allo stadio Franco Scoglio ..."Finalmente posso dirvelo: MAX FOREVER HitsOnly arriva anche in Sicilia!". Max Pezzali inserisce una nuova data nel suo tour, comunicando che si esibirà allo stadio "Franco Scoglio" di Messina il pros ...