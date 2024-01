Mattarella riceve Bill Gates | non diminuire impegno per sviluppo

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 "È per me un privilegio dare il benvenuto a lei e alla delegazione che la accompagna. Per la Repubblica ... (iltempo)

...della Pratica del Canto Lirico in Italia nel patrimonio immateriale dell'umanità Unesco e dal Concerto di Natale in Senato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio. Durante l'..."Kazakhstan e Italia sono legate ai principi dell'Onu, al principio del multilateralismo - ha detto ancorarivolgendosi a Tokayev - . Tutto questo rende facile la nostra collaborazione che ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale Bill Gates, Co - Presidentte e fondatore della Fondazione Bill & Melinda Gates, accompagnato da Beatrice Nere ...Per capire cosa avrà detto Bill Gates a Giorgia Meloni nel suo incontro di ieri a palazzo Chigi (e cosa dirà oggi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella), bisogna fare un passo indietro di… ...