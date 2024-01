Matrimonio di Pistoia | il video choc del crollo |  i novelli sposi sporgono querela

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A riprendere con il telefonino il momento dell'incidente è stato un invitato. La procura sta indagando per disastro colposo e lesioni colpose

Un filmato15 secondi, realizzato con un cellulare, mostra il momento in cui il pavimento dell'ex conventoGiaccherino ha ceduto, inghiottendo alcuni degli invitati che ballavano sulla pistaPaolo Mugnaini e Valeria Ybarra hanno presentato querela per il crollo del solaio nell'ex convento ConventoGiaccherinodurante il loro ricevimento. In quel momento decineospiti stavano ballando L'Amour ToujoursGigi D'Agostino, quando all'improvviso si è aperta la voragine al centro della ...