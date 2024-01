Matilde Bernabei | moglie di Giovanni Minoli | “Io e mio marito abbiamo avuto altre vite e amori”

Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta dae Lucacon la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. ......- 2/media_e_tv/non - drammatizziamo - rsquo - solo - questione - corna - ndash - cosa - ha - 318882.htm Valerio Cappelli per il Corriere della Sera - Estrattifoto di bacco...La recensione de I Fantastici 5, la fiction Mediaset con Raoul Bova che promette il paradiso ma propone sullo schermo il purgatorio ...Torna stasera su Rai 1 "Doc - Nelle tue mani", la fiction ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, medico che a seguito di un incidente perse la memoria. Stasera in tv, ...