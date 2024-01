Materiali critici | ecco il primo fondo europeo per la transizione

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il World Economic Forum di Davos si è dimostrato un’importante vetrina per il lancio di numerose iniziative volte ad accelerare laenergetica. Tra di esse, spicca senza dubbio l’annuncio di Maroš Šef?ovi?, vicepresidente esecutivo per il Green Deal, le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, del lancio di unper idelle batterie e lo sviluppo delle catene di approvvigionamento per il blocco continentale. “L’industria delle batterie è di importanza strategica e un campo di battaglia chiave per la competitività globale”, ha affermato il commissario. “Pertanto, è fondamentale migliorare continuamente il nostro posizionamento, con l’approvvigionamento di materie prime per le batterie che è il compito più grande che ci aspetta. L’annuncio di ...