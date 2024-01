Materazzi | «Inter-Lazio aperta! Arnautovic? Gli ho detto una cosa»

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha parlato prima di, semifinale di Supercoppa. L’ex difensore nerazzurro ha rivelato unasu. FINALE ANTICIPATA ? MarcoTv: «Sono stati molto affettuosi, hanno voglia die questa è labella. Mi aspetto una partita aperta perché entrambe prediligono gioco all’attacco. Tocchiamo ferro, ma l’è consapevole ed è forte. Mi fa ben sperare. Attacco loro? Hanno fantasia e corsa, danno profondità. Non sarà facile, ma possiamo opporci in maniera positiva. E’ una finale anticipata, non me ne vogliano Napoli e Fiorentina. Gran bella partita, dentro gemellati, ma fuori grande battaglia. Hanno un allenatore che predilige avere il possesso, ma anche noi. I nostri ...

In una settimana caratterizzata dalla discussione sugli errori e le sviste arbitrali in Serie A , l'ex Inter, Marco Materazzi non si trattiene e ... (247.libero)

... la vaghezza amorfa di Spinazzola o Zalewski, e la melanconica cupezza di Pellegrini di fronte alla guerresca tenzone di Mancini in stile, che nella suaera una riserva. A loro, a ...: "Duda - Bastoni Era rigore per l'" .punge Allegri sullo Scudetto . Derby d'Italia decisivo per lo scudetto persicuro: Atalanta non sarà una nuova ...Nel giorno di Inter-Lazio, soci da tutto il Medio Oriente si sono riuniti a Riad per il match di Supercoppa Italiana in programma questa sera. Caldissima l’accoglienza per Marco Materazzi dopo i ...Acerbi-Inter, il difensore si confessa. Una delle certezze della squadra di Inzaghi è sicuramente Francesco Acerbi. Il difensore ex Lazio si è rivelato un elemento di sicuro affidamento e di grande es ...