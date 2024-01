Masterchef | gli eliminati della puntata del 18 gennaio 2024

... giovedì 25 gennaio, sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now,Italia celebrerà il ... Saranno loro'ostacoli' in una gara che, tra una celebrazione e l'altra, proseguirà ...Nell'ultima puntata del talent di Sky,aspiranti cuochi si sono dovuti letteralmente conquistareingredienti da usare. Nascosti in 7 scatole c'erano dei prodotti che ciascuno di loro doveva riconoscere esclusivamente grazie al tatto. Settimino, il pizzicagnolo di Santeramo in Colle (Bari), ci ...TUTTE LE NOTIZIE - Durante il torneo, su Sky Sport 24 ci sarà spazio per le notizie, le interviste e gli highlights delle partite. In più, il tradizionale appuntamento bisettimanale con Obiettivo ..."Sono così fortunato a lavorare alla mia età", continua Hopkins, che appare sorpreso dal fatto che gli vengano offerti ruoli anche se ha vinto il suo secondo Oscar come Miglior Attore per The Father ...