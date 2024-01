Massimo Pinzani direttore scientifico dell’Istituto mediterraneo per i trapianti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ismett (Istitutoper ie terapie ad alta specializzazione) e Upmc (University of Pittsburgh Medical Center) annunciano la nomina dicome nuovodell’Irccs Ismett., professore di Medicina presso l’University College London, nel Regno Unito, e fino al giugno 2023 titolare della Sheila Sherlock Chair e fondatore/dell’Ucl Institute for Liver and Digestive Health, “è – si legge nella nota – un’autorità riconosciuta a livello internazionale nel campo dell’Epatologia e della Gastroenterologia traslazionale – . Con una carriera accademica e clinica di oltre quattro decenni, si è distinto per il suo contributo significativo alla ricerca scientifica, ottenendo riconoscimenti ...

Il professor Massimo Pinzani, rinomato professore di Medicina dell'University college London (Ucl), nel Regno Unito, e fino al giugno 2023 titolare della Sheila Sherlock Chair e Fondatore/Direttore dell'Ucl Institute for Liver and Digestive Health.