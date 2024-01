Martinengo | auto in fiamme nella notte | intervengono i Vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024). Intervento notturno per idelVolontari di Romano di Lombardia. I pompieri della sezione della Bassa sono intervenuti poco prima dell'una per un incendio occorso ad unvettura in via Giuseppe Zucchini a. Dalle prime informazioni non sembrerebbero esserci persone coinvolte nell'incendio. Una volta domate ledelhanno messo in sicurezza e hanno bonificato l'area compromessa.