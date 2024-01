Martin Luther King | il significato della scultura The Embrace a Boston | che fa discutere

Leggi su cultweb

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo scorso 16 gennaio, giorno delDay,ha ospitato l’inaugurazione di un monumento dedicato al celebre attivista. Una grande statua in bronzo, intitolata The, l’abbraccio, firmata da Hank Willis Thomas. La statua vuole sottolineare l’importanza dell’amore e del rispetto reciproco in un mondo ancora dominato da guerre e sofferenze. Come dice il titolo stesso, essa rappresenta l’abbraccio trae sua moglie Coretta, in occasionevittoria del Nobel per la Pace. Premio ottenuto nel 1964 per il grande contributo del reverendo al movimento dei diritti civili nell’America degli anni ’60. La scena, immortalata in una celebre foto, appare però in maniera molto particolare, se vogliamo incomprensibile. Non ci sono più i corpi dei due ...