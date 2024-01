Marotta | «Risposta di Allegri? È il bello del calcio! Daremo massimo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) I motori dell’Inter sono caldi per un nuovo fondamentale match della stagione. Prima del fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio Giuseppeparla su Mediaset. ASPIRAZIONE – A brevissimo l’Inter scenderà sul terreno di gioco dell’Al-Awwal Stadium per scontrarsi con la Lazio. Ecco le parole di Giuseppesulla semifinale di Supercoppa Italiana: «Questa è un appuntamento importante per noi, per la storia del club, per la Lega e il calcio Italiano. L’auspicio è di battere la Lazio, con tutto il rispetto, e di presentarci lunedì contro il Napoli. Le dichiarazioni di? Non mi hanno dato fastidio. Sono dinamiche che da sempre esistono nel calcio. Inter e Juventus sono due squadre che stanno vivendo un momento particolare, che rappresentano due realtà che fanno bene al calcio italiano. Da non ...