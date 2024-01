Maria Santissima di Pagani | sabato festa a Paupisi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti20 gennaiogrande e solenne alla contradadiper i festeggiamenti religiosi in onore alla Madonna diorganizzati dalla parrocchia ‘Santadel Bosco’ in collaborazione con l’associazione ‘Il Sogno’. Era il 20 gennaio 1907 quando fu trovata l’effige della Vergine riportata alla luce scavando a mani nude nel punto preciso che la Madonna stessa aveva indicato in sogno ad Antonio Sauchella (le cui spoglie dimorano nella chiesa). Ed oggi in questo luogo c’è il Santuario a Lei dedicata. Un sogno, un ritrovamento, la nascita di una Chiesa e lo svilupparsi di una tradizione. Un’immagine, un ricordo, una storia passata che vive grazie a quei paupisani che continuano a dare voce alla Madre di Dio. La giornata di oggi è stata ...