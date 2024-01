Marco Paolini | Omaggio a Gianna Nannini e JW Orchestra | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo spettacolo “Boomers” conal Teatro Donizetti a, l’al Keller Factory di Curno, il concerto della JWad Armstrong al cineteatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 19 gennaio. Ecco gli appuntamenti.Sino al 21 gennaio alla Fiera ditorna “Ifa – Italian Fine Art”, mostra mercato di Promoberg dedicata all’alto antiquariato e all’arte antica. Gli orari di apertura sono: sabato e domenica dalle 10 alle 19; nei giorni feriali dalle 15 alle 19.alle 20.30 al Teatro Donizetti, a, andrà in scena lo spettacolo “Boomers”, ...

"Se questo di stasera fosse un film sarebbe vietato ai minori di 48 anni non accompagnati". Dal palco del Teatro Donizetti Marco Paolini riporta in ...

Il testo teatrale liberamente ispirato ai dieci racconti finalisti del premio letterario... GiulioEt in Arcadia Ego L'inedito progetto di Giuliodal titolo 'GiulioEt in ...... MARIA CHIARA, ELISA BELOTTI, MARTA ZARO Che brava che sei! L'abilismo, la discriminazione ... Macchione Vincitrice della XIV edizione Premio Chiara inediti conduceLinari In collaborazione ...Lo spettacolo “Boomers” con Marco Paolini al Teatro Donizetti a Bergamo, l’omaggio a Gianna Nannini al Keller Factory di Curno, il concerto della JW Orchestra omaggio ad Armstrong al cineteatro ...La cerimonia si svolgerà giovedì 25 gennaio in Sapienza. Il celebre drammaturgo terrà anche una lectio magistralis. intitolata "Pratica e grammatica del (mio) mestiere del teatro".