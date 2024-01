Marco Delvecchio sull’addio di Mourinho e l’arrivo di De Rossi | “Non si brucerà…” VIDEO

Leggi su notizie

(Di venerdì 19 gennaio 2024)parla anche ai nostri microfoni della nuova Roma di Daniele De: “Una squadra simile non si può assolutamente rifiutare”. Il conto alla rovescia per l’esordio di Daniele Desulla panchina è iniziato. A Trigoria i lavori continuano senza sosta in vista del Verona, ma in città si continua a parlare della scelta fatta dai Friedkin e dell’esonero di. Chi conosce sicuramente molto bene l’ambiente giallorosso è, che con questa maglia ha ottenuto diversi successi. Ecco cosa ha detto l’ex attaccante ai nostri microfoni.sue De– Notizie.com – © Ansa, De...