Marchetti | «Inter sta bene | ma negli undici Lazio se la può giocare»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lucaha parlato anche di, partita valida per le semifinali di Supercoppa Italiana, prevista stasera alle 20 italiane.– Queste le parole di Lucanel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Che partita mi aspetto stasera? Una partita molto equilibrata con unache ha trovato un ottimo equilibrio ma deve fare i conti con tanti acciaccati. L’invece stae credo abbia la volontà di dimostrare di essere giustamente la favorita. In campionato la Juventus vuole sicuramente superare l’, ma la volontà di tornare a casa con un trofeo per i nerazzurri c’è. La squadra è in fiducia e sta, può permettersi delle rotazioni che la...

Lautaro Martinez, capitano e leader dell’Inter prima in classifica, sta trattando il suo rinnovo di contratto con il club nerazzurro. Come ribadito ... (inter-news)

Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - Federico La Penna è l'arbitro designato per Napoli-Fiorentina , prima semifinale della Supercoppa italiana, in programma ... (liberoquotidiano)

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di Supercoppa Italiana, in programma tra giovedì 18 e venerdì 19. Napoli-Fiorentina , ... (sportface)

- Lazio: le probabili formazioni(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, ... Arbitro:di Ostia. Assistenti: Baccini e Mokhtar. Quarto Uomo: Marinelli. Var: Di Bello. ...- Lazio: le probabili formazioni(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, ... ARBITRO :di Ostia. ASSISTENTI : Baccini e Mokhtar. QUARTO UFFICIALE : Marinelli. VAR : ...Oggi Inter e Lazio scendono in campo per la semifinale di Supercoppa italiana. La competizione ha creato non poche polemiche per la decisione della Lega di giocare in Arabia Saudita. Una scelta ...Inter - Lazio, questa sera alle 20 all'Al Awwal Park Stadium di Riad la seconda semifinale di Supercoppa, che deciderà chi sarà la seconda finalista dopo il Napoli. La partita sarà visibile streaming ...