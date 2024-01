Marchetti | “Il Napoli ha rallentato sul fronte Barak”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Luca, giornalista Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante l’Editoriale su Tmw Radio: Un tuo pensiero sulla cornice di pubblico di ieri a Riad? “Sappiamo che la Supercoppa non è stata organizzata per fare il pienone allo stadio, siamo abituati invece in Italia a vedere stadi pieni perché i tifosi sono tornati protagonisti nello spettacolo. Il punto non è la presenza o meno allo stadio, una manifestazione così poteva avere un appeal diverso se si fosse giocato in Italia. Spiega, il focus non era riempire lo stadio, ma è chiaro che se organizzi una manifestazione del genere ci si aspetta una cornice di pubblico diversa. Bisogna fare un ragionamento molto pratico. Bisogna decidere se questa competizione va vista dalla prospettiva del tifoso, e sicuramente non è stato un bello spettacolo”. Si è spenta la pista ...