Marchetti arbitro di Inter-Lazio | percorso netto | tre goleade

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024)sarà l’di, partita delle semifinali di Supercoppa Italiana 2023-2024 in programma alle 20 ora italiana. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ostia Lido, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match di Riyad. I PRECEDENTI –sarà la quinta partita per Matteocomedei nerazzurri. E il: quattro incroci e altrettante vittorie. Il 12 dicembre 2021 l’esordio è un 4-0 senza storia al Cagliari, con un rigore (fallo di Alessio Cragno su Denzel Dumfries) parato però dal portiere ospite a Lautaro Martinez. Più discusso il 2-1 in rimonta sul Venezia del 22 gennaio 2022, per un contrasto fra ...