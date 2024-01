Mar Rosso | i 5 Stelle incalzano il governo | “Non partecipi alla missione militare Usa”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Le rassicurazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non bastano. L’Italia, ha assicurato il vicepresidente del Consiglio, non partecipa agli attacchi statunitensi nel Marcontro gli Houthi, ma punta a una risposta congiunta europea. Il problema è in quali forme questa risposta possa arrivare. Timori che vengono esplicitati dal Movimento 5, secondo cui è sì giusto scortare le navi commerciali italiane, per evitare un percorso molto più lungo, ma è importante evitare ogni coinvolgimento nell’operazione statunitense che, insiemeGran Bretagna, ha portato ad alcuni attacchi negli scorsi giorni. Quella dei pentastellati è la posizione più netta su quanto sta avvenendo nel Marnel Parlamento italiano, diversa da quella di chi – tra cui anche il Pd – sembra preferire temporeggiare e aspettare ...