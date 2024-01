Manovre stipendi Juve | respinto il ricorso di Andrea Agnelli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) "In parte inammissibile e in parte infondato", con questa motivazione contenuta nel dispositivo ildell'ex presidente della, è statodal Collegio di Garanzia ...

...ha infatti deciso di respingere il ricordo dell'ex presidente della Juventus riguardo all'inibizione di 10 mesi che gli era stata comminata dalla Corte di appello della Figc per le. ...... Andrea Agnelli, è stato respinto dal Collegio di Garanzia presso il Coni nell'ambito del caso "manovra". Agnelli era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ridotti a 10 dalla Corte ...Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli per l'inibizione comminatagli in seguito al caso delle manovre stipendi. Di ...È da poco arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso di Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, per l'inibizione relativa al caso delle manovre ...