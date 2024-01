Manovra stipendi | il Collegio di garanzia respinge il ricorso di Agnelli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilè ritenuto "in parte inammissibile e in parte infondato". L'ex presidente della Juventus era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ridotti a 10 dalla Corte federale d'appello

Il Collegio di Garanzia dello Sport, ha respinto perché "in parte inammissibile ed in parte infondato" il ricorso dell'ex presidente della Juventus, inibito per 10 mesi nell'ambito del procedimento sulla manovra stipendi.