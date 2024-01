Manovra stipendi | il collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso di Andrea Agnelli

E’ andata in scena l’udienza per il ricorso presentato da Andrea Agnelli , ex presidente della Juventus, in riferimento alla sentenza della Corte ... (calcioweb.eu)

Brutte notizie per Andrea Agnelli , ex presidente della Juventus: il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso per annullare l’inibizione ... (calcioweb.eu)

... Andrea Agnelli, è stato respinto dal Collegio di Garanzia presso il Coni nell'ambito del caso "". Agnelli era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ridotti a 10 dalla Corte ...Il Collegio di Garanzia presso il Coni respinge il ricorso dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sul cosiddetto caso '' perché il ricorso è ritenuto "in parte inammissibile e in parte infondato", si legge nel dispositivo. L'ex numero uno bianconero era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ...Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli per l'inibizione comminatagli in seguito al ...Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli per l'inibizione comminatagli in seguito al caso delle manovre stipendi. Di ...