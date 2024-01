Mancini è già sotto accusa | la leggenda dell'Arabia | 'Codardo | senza rispetto' Cos'è successo

Roberto Mancini torna in televisione. Lo vedremo a Che Tempo Che Fa per ricordare Vialli : la sua presenza ha anche un altro significato. Roberto ... (ilcorrieredellacitta)

Non avrà a disposizionee Cristante: entrambi out per squalifica. DE ROSSI IN CONFERENZA ...ci sono passato un anno fa. Io pensavo non ci fossero tutti questi problemi ma la società si. I ...... Renato Sanches e Abraham; per squalificae Cristante. A questi si aggiungono Ndicka e Aour,... Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che sianoabbonati o da ...