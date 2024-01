Maltempo e aria gelida | weekend con freddo | pioggia e neve

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) –sull’Italia connel. Il tempo infatti sta per subire un drastico cambiamento. L’artica che sta attualmente affluendo su gran parte dell’Europa riuscirà a raggiungere anche il nostro Paese, provocando un rapido peggioramento. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, non ha dubbi su ciò che accadrà tra poche ore. L’in arrivo, addossandosi alle Alpi, riuscirà a sfondare in Italia entrando sia dalla Porta della Bora (Alpi Giulie), sia da quella del Rodano (Francia sudorientale). Le conseguenze di questo veemente ingresso saranno due: l’arrivo della Bora farà peggiorare il tempo dal Nordest verso Lombardia, Marche, Umbria e Toscana, mentre l’fredda in ...