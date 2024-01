Maltempo | arriva un weekend di gelo | pioggia e neve

(Di venerdì 19 gennaio 2024)sull’Italia con freddo,nel corso del fine settimana del 20 e 21 gennaio. Le previsioni meteo indicano che il tempo sta per subire un drastico cambiamento. L’aria artica che sta attualmente affluendo su gran parte dell’Europa riuscirà a raggiungere anche il nostro paese, provocando un rapido peggioramento del clima. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, non ha dubbi su ciò che accadrà tra poche ore. L’aria gelida in arrivo, addossandosi alle Alpi, riuscirà a sfondare in Italia entrando sia dalla Porta della Bora – le Alpi Giulie – sia dalla Porta del Rodano – Francia sudorientale. Le conseguenze di questo veemente ingresso potrebbero essere le seguenti. In primo luogo l’arrivo della Bora porterà ildal Nord Est verso Lombardia, Marche, Umbria e Toscana. Mentre in secondo ...

In nottatain Sardegna. Al sud: in nottata peggiora un po' ovunque con piogge battenti. Sabato 20 . Al nord: tutto sole e gran freddo. Al centro: ultime bufere di neve su Abruzzo e Molise, ...Al sud:con bufere di neve in collina, freddo. Domenica 21. Al nord: soleggiato e freddo. Al centro: bel tempo, ma freddo. Al sud: sole, venti freddi e clima invernale. Tendenza: torna l'...Freddo e non solo: in Italia arriva l’allerta neve. Le regioni che verranno colpite maggiormente dalle nevicate e la data da cerchiare in rosso. Il gelo artico, la tempesta Irene e, adesso, anche ...L’arrivo della Bora farà peggiorare il tempo dal Nordest verso ... Domani al Nord rimonterà l’alta pressione, ma con venti gelidi, il maltempo si sposterà al Sud peninsulare con rovesci di neve in ...