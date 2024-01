Malattie rare | Massimelli Aisla | Donazione Galbusera aiuterà ricerca

Così Diego Ponasso, direttore Retail di Galbusera "Ringrazio tutte le persone coinvolte nell'iniziativa, ma voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai consumatori, che sono stati la parte ...Per il segretario generale Istituto italiano donazione: "Sicuri che donazioni ad Aisla sono utilizzate in modo corretto e responsabile" "L'Istituto italiano della donazione, da diversi anni, lavora ..."Ringrazio tutte le persone coinvolte nell’iniziativa, ma voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai consumatori, che sono stati la parte attiva e vincente di questa campagna. La loro ...We and our [1366] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...