Maicon | «Una Supercoppa Italiana nel cuore! Quest’Inter mi piace»

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Inter-Lazio, semifinale didi stasera. L’ex terzino destro brasiliano lo ha fatto al Matchday Programme. IL RICORDO – Douglasha unanel cuore, quella del 2006 con la rimonta da 0-3 a 4-3 in Inter-Roma: «Quella partita rimarrà per sempre dentro di me, sia perché ho indossato per la prima volta i colori nerazzurri sia perché abbiamo fatto una rimonta incredibile, eravamo sotto di tre gol dopo mezz’ora e l’abbiamo ribaltata e conquistata». L’ATTUALITÀ –si sposta sulla squadra di oggi: «Questa Inter mi, gioca bene e ha una difesa solida, che è importante. Quello che fa la differenza è la squadra e poi c’è Lautaro Martinez che è veramente in ...

