Maggio Musicale | concerto in due date con Daniele Gatti sul podio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In programma Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) di Arnold Schönberg, Tod und Verklärung (Morte e trasfigurazione), breve poema per grande orchestra di Richard Strauss e Vorspiel und Liebestod dal Tristan und Isolde di Wagner L'articolo proviene da Firenze Post.

In cartellone il concerto n. 1 in do Maggio re op. 15 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven; la rara Sinfonia n. 5 in re minore, ... ()

... concorsonazionale in tre sezioni: autori, interpreti e cantautori/band italiani. Due ... I finalisti si disputeranno la vittoria sabato 112024, davanti al pubblico del Teatro Galli , ...Lo spettacolo continuò fino al1989 e fu trasmesso in circa 140 Paesi. E i record non si ... ci sono state anche altre presenze nella Top 20, ed è apparso in un videodei Genesis nel ...19 gen 2024 - E' il 40° anniversario: in dodici mesi fine del post-punk, nascita dell’indie ed esplosione pop.In programma Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) di Arnold Schönberg, Tod und Verklärung (Morte e trasfigurazione), breve poema per grande orchestra di Richard Strauss e Vorspiel und Liebestod dal Tr ...