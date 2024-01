Maestro elementare lascia suggerimenti e frasi motivazionali sui quaderni dei bimbi al posto del solito voto | scoppia la polemica

(Di venerdì 19 gennaio 2024), valutazioni coinvolgenti e una correzione non tradizionale. È il metodo educativo di undi scuola primaria, Gabriele Camelo, a Palermo, che ha suscitato ammirazione e critiche. Alcuni giorni fa, l’insegnante ha condiviso sulla propria pagina Facebook alcune foto deidi suoi alunni sui quali, con la penna rossa e in stampatello, ha scritto i propri giudizi. “Ciclicamente porto a casa idei bambini per supervisionarli, correggerli e dare un piccolo feedback costruttivo”, la descrizione a corredo delle immagini pubblicate. Il gesto ha subito catturato l’attenzione di numerosi utenti, anche in virtù delle potenziali conseguenze dei commentiti ai bambini dal. “Il tuo quaderno è bellissimo e sono contento del lavoro svolto. Stai ...

