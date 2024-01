Madonna è stata denunciata da due fan per il concerto in ritardo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo stereotipo per cui gli americani denunciano per qualsiasi cosa si è rivelato vero in questa occasione. Due fan diinfatti hanno deciso di farle causa per ildei suoi concerti. Che, secondo quanto previsto e tutelato dalla legge, ha causato dei disagi.da due fan: le motivazioni I due fan sono Michael Fellows e Jonathan Hadden. I due avevano i biglietti per ildella popstar, in occasione del suo tour “Celebration” del 13 dicembre al Barclays Center di New York, nel quartiere di Brooklyn. Entrambi i biglietti indicavano le 20:30 locali come orario di inizio dello spettacolo. Invece però, a quanto pare, ilsarebbe poi cominciato oltre due ore dopo. E la stessaè salita sul palco dopo le 22:45, secondo ...