Madonna denunciata da due fan a New York | cos’è successo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Madonna è stata citata in giudizio da due fan a New York. La denuncia è stata depositata presso tribunale federale di Brooklyn il 17 gennaio. Lo riporta Billboard. Come riporta Billboard, Madonna è stata citata in giudizio da due fan per il ritardo dell'inizio del concerto che ha tenuto il 13 dicembre al Barclays Center della Grande Mela. I denuncianti sono Michael Fellows e Jonathan Hadden. Secondo la loro accusa, sul biglietto acquistato per assistere allo show era riportato che l'evento sarebbe dovuto iniziare alle 20:30. Lo spettacolo, tuttavia, ha avuto inizio con ben due ore di ritardo. Madonna, infatti, è salita sul palco alle 22:45.

La denuncia non nomina solo Madonna, ma anche Live Nation, MTours e il Barclays Center, come imputati.