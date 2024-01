Madonna accusata dai fan di pubblicità ingannevole | “I concerti iniziano troppo tardi”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La popstar internazionalesi è trovata al centro di una disputa legale a causa del ritardo registrato durante la tappa newyorkese del 13 dicembre del suo Celebration Tour. L’artista sarebbe salita sul palco solo alle 22:30, quando l’orario di inizio del concerto era predisposto per le 20:30. Un ritardo ingiustificato che avrebbe provocato non L'articolo proviene da Il Difforme.

