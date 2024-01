Macron si risente delle critiche tedesche e annuncia nuove armi per l' Ucraina

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Bruxelles. Colpito nel vivo dal cancelliere Olaf Scholz, Emmanuelfinalmente hato un’iniziativa seria della Francia per fornireall’. La più gr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In coda anche St ( - 2,19%) che, come tutto il comparto,del fatto che Samsung per il ... a metà seduta, girano in [...] 09 gennaio - 12:40 *** Francia:nomina Gabriel Attal nuovo primo ...Il presidente francese ha annunciato la consegna di 40 missili a lunga gittata Scalp, di centinaia di bombe e di nuovi cannoni Ceasar. La concorrenza con la Germania su chi fa di più è un bene per ...