Ma dicono sul serio?! | la domanda su Ursula che fa esplodere l' Eredità

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si è scatenata la bufera sui social su L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai Uno in cui sette concorrenti si sfidano in diverse prove a eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l'imperdibile Ghigliottina, dove il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le "parole indizio" per vincere. Nella puntata del 19 gennaio arrivano alla fine del gioco due concorrenti, Franco e Marco. I due hanno risposto nel duello testa a testa che precede la ghigliottina. Laposta dal conduttore è in apparenza molto semplice ma i concorrenti evidentemente non sanno la risposta. "Chi è il presidente della Commissione Europea?". Franco risponde: "Christine Lagarde" - che invece è la presidente della Banca centrale europea - mentre Marco balbetta qualcosa che non si capisce, ma di certo non è la risposta ...

... l'organizzazione ha deciso di non prendere in considerazione la sua presenza "a causa -all'Adnkronos - della troppa esposizione mediaticacaso di Lodi". Difficile dire se questa è o sarà ...che il capitalismo è cattivo perché è individualista e che il collettivismo è buono perché è ... I due motivi di speranza e moderato ottimismosuo mandato Javier Milei non è Grillo ma un ...`La fase difensiva va fatta di squadra, dobbiamo essere disposti a sacrificarci e a comunicare, questo serve anche per la partita di domani. Poi, i numeri di Kjaer.Al momento per il Napoli non ci sono rischi, ma sui social network le polemiche non sono mancate e a farsi sentire sono i tifosi delle altre squadre, in particolare della Juventus, che puntano il dito ...